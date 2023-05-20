Экономисты назвали возможные условия роста курса доллара до 90 рублей за единицу

Повышение курса доллара выглядит маловероятным без значительного усугубления геополитической обстановки. Такое мнение о будущем валютного рыка высказали эксперты в беседе с МК.
Основными негативными для рубля факторами являются угроза дефицита бюджета и введение новых санкционных ограничений. Это остается актуальным на фоне снижения нефтегазовых доходов.
Эксперты рассчитывают, что ситуация будет складываться более благоприятно, когда дисконт на российскую нефть, который существует на мировом рынке, начнет сокращаться. Это позволит экспортерам получить заметно больше прибыли.