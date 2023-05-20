«Боялись всего»: эвакуированные из Бахмута люди пожаловались на бесчинства украинских полицейских

Она отметила, что все местные жители читали российские медиа, чтобы узнавать об обстановке в городе, и пытались тщательно скрывать это от представителей украинских властей и силовиков. Телефоны у гражданских проверяли все время вне зависимости от того, женщина это, мужчина, ребенок или взрослый.