«Боялись всего»: эвакуированные из Бахмута люди пожаловались на бесчинства украинских полицейских

Беженцы, эвакуированные из Бахмута (Артемовска), пожаловались на бесчинства украинских полицейских и военных, которые забирали в неизвестном направлении людей, читающих российские СМИ.
По словам одной из беженок, люди в военной форме массово проверяли телефоны и документы, а также читали переписки гражданских. Многих задерживали, вероятно, за подписки на российские паблики.
«Можешь подниматься наверх из подвала, там они могут стоять и попросить твой телефон. И все как бы. Боялись всего», — поделилась жительница Бахмута в беседе с РИА Новости.
Она отметила, что все местные жители читали российские медиа, чтобы узнавать об обстановке в городе, и пытались тщательно скрывать это от представителей украинских властей и силовиков. Телефоны у гражданских проверяли все время вне зависимости от того, женщина это, мужчина, ребенок или взрослый.
20 мая 2023 года в 12:00 бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли Бахмут. Теперь город находится под полным контролем «музыкантов», заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.