Евгений Пригожин заявил о передаче Бахмута российским военным с 25 мая

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о намерении вывести ЧВК «Вагнер» из взятого Бахмута (Артемовска). Освободители города нуждаются в отдыхе и переподготовке, пояснил он.
По словам создателя «оркестра», бойцы выбили противника из каждого дома. В течение нескольких дней они тщательно осмотрят населенный пункт, оборудуют рубежи обороны и передадут город регулярным войскам МО России.
«Сегодня мы взяли Бахмут. С 25 числа мы будем выводить свои подразделения — на отдых и переподготовку. Мы провоевали 427 дней, с 19 марта прошлого года, когда Родине стала нужна наша помощь», — отметил Пригожин в видеозаписи из освобожденного города, предоставленной его пресс-службой.
Также в видеоролике основатель ЧВК «Вагнер» похвалил противника за стойкость. Он сообщил, что ВСУ сражались отважно и хорошо.