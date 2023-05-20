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МИД Китая потребовал от G7 прекратить вмешательство в дела Пекина

Политика
МИД Китая потребовал от G7 прекратить вмешательство в дела Пекина

«Большая семерка» должна прекратить вмешательство во внутренние дела Китая. Об этом заявило Министерство иностранных дел КНР.

Таким образом внешнеполитическое ведомство отреагировало на обеспокоенность лидеров G7 ситуацией с правами человека в Гонконге, Синьцзяне и Тибете.

«Китай решительно выступает против любого вмешательства внешних сил под прикрытием "прав человека"», — сказано в сообщении.

Ранее страны «Группы семи» по итогам саммита в Японии обвинили Россию в якобы «информационном манипулировании».

#китай #g7 #права человека