МИД Китая потребовал от G7 прекратить вмешательство в дела Пекина

«Большая семерка» должна прекратить вмешательство во внутренние дела Китая. Об этом заявило Министерство иностранных дел КНР.
Таким образом внешнеполитическое ведомство отреагировало на обеспокоенность лидеров G7 ситуацией с правами человека в Гонконге, Синьцзяне и Тибете.
«Китай решительно выступает против любого вмешательства внешних сил под прикрытием "прав человека"», — сказано в сообщении.
Ранее страны «Группы семи» по итогам саммита в Японии обвинили Россию в якобы «информационном манипулировании».