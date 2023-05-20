Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs на совместном с «Укроборонпромом» предприятии

Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен как можно скорее начать производство бронетранспортеров Fuchs совместно с концерном «Укроборонпром». С таким заявлением выступил глава предприятия Армин Паппергер.
В интервью газете газете Bild он уточнил, что работ предприятия начнется с технического обслуживания и ремонта машин скорой помощи.
«Мы хотим как можно быстрее приступить к производству бронетранспортеров Fuchs в том числе», — цитирует его издание.
По словам Паппергера, Украина заинтересована в современном боевом танке Panther и БМП Lynx, но в приоритете на текущий момент закрытие потребностей страны в части ее обороноспособности. При этом глава концерна признался, что «работа происходит под большим давлением».
Rheinmetall владеет контрольным пакетом акций, производство военной техники может начаться в течение одного года, при условии, что будут использованы имеющиеся сборочные линии. Если будет принято решение о строительство нового завода, процесс может затянуться еще на год.