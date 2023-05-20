В Краснодаре разгорелся скандал после исполнения песни Сердючки в караоке-баре

Посетители караоке-бара в Краснодаре развлекались под песню украинской исполнительницы Верки Сердючки. Видео с вечеринки распространилось в социальных сетях, спровоцировав скандал.
На ролике видно, как отдыхающие в заведении пели строчку «Ще не вмерла Украина», которая также звучит в гимне страны. Это вызвало возмущение у пользователей Сети, которые призывали наказать посетителей.
Полиция Кубани организовала проверку инцидента. В самом караоке-баре отметили, что администрация «принципиально не дает» гостям петь песни на украинском языке.
Однако звукорежиссер, который ставил песни в тот вечер, не успел сориентироваться. Как только зазвучал припев со словами на украинском, он остановил воспроизведение, передает РИА Новости.