Политолог Самонкин о взятии Бахмута: ЧВК «Вагнер» творят настоящие чудеса на поле боя

Потеря этого города для ВСУ и киевского режима означает окончательную утрату ими доверия со стороны западных спонсоров, убежден эксперт. В отношениях Киева и коллективного Запада после этого произойдут серьезные изменения, поскольку потеря Бахмута — это колоссальный репутационный удар по самой концепции режима президента Владимира Зеленского.