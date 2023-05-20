Политолог Самонкин о взятии Бахмута: ЧВК «Вагнер» творят настоящие чудеса на поле боя

Взятие Бахмута силами ЧВК «Вагнер», о котором в субботу, 20 мая, сообщил Евгений Пригожин, без преувеличения можно назвать одной из самых героических побед в рамках СВО. Такое мнение в беседе с «Политикой сегодня» высказал политолог Юрий Самонкин.
Потеря этого города для ВСУ и киевского режима означает окончательную утрату ими доверия со стороны западных спонсоров, убежден эксперт. В отношениях Киева и коллективного Запада после этого произойдут серьезные изменения, поскольку потеря Бахмута — это колоссальный репутационный удар по самой концепции режима президента Владимира Зеленского.
Самонкин обратил внимание, что информационная волна от потери Бахмута «полностью перебьет» любые сообщения о контрнаступлении ВСУ.
«России еще только предстоит оценить весь масштаб этой замечательной победы, которой она обязана, главным образом, бойцам ЧВК "Вагнер". Несмотря на все сложности, на нехватку боеприпасов, ситуация разрешилась в нашу пользу, – заявил Самонкин. – Последствиями этой победы станут и поднятие боевого духа, и повышение престижа вооруженных сил, и укрепление добровольческих организаций, которые воюют в зоне СВО».
С освобождения Бахмута от ВСУ пойдет отсчет для главного удара по точкам освобождения территорий ДНР и всей Малороссии от киевского режима.
«Как говорится, русские долго запрягают, но потом быстро едут – есть такая пословица, и в отношении нынешней спецоперации это все сработало, – добавил специалист. – Конечно, хочется за эту победу поблагодарить всех, кто участвует в СВО. Ну, а главная заслуга в этом не просто каких-то рядовых солдат, морпехов – это, в первую очередь, заслуга ЧВК "Вагнер"»
Бойцы Евгения Пригожина этим успехом показали не просто свою надежность, но и эффективность работы на фронтах специальной военной операции, добавил Юрий Самонкин.
Министерство обороны РФ, по его мнению, отныне должно будет учитывать интересы ЧВК «Вагнер», потому что «эти бойцы творят действительно настоящие чудеса» на поле боя, заключил политолог.
Ранее Евгений Пригожин рассказал, с кем кроме ВСУ сражались в Бахмуте бойцы ЧВК «Вагнер».