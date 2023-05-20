Пригожин передал привет Зеленскому после взятия Бахмута: «Вы можете стать второй армией в мире, безусловно, после самой сильной армии — ЧВК «Вагнер»»

Предприниматель также попросил Зеленского передать привет президенту США Джо Байдену и поцеловать его «в макушку». Кроме того, Пригожин обратился с просьбой пожать руку командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому и главкому украинской армией Валерию Залужному, «если он в здравии».