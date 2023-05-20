Пригожин передал привет Зеленскому после взятия Бахмута: «Вы можете стать второй армией в мире, безусловно, после самой сильной армии — ЧВК «Вагнер»»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после разгрома группировки ВСУ в Бахмуте (Артемовске).
На видеозаписи из освобожденного города, которую опубликовал Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина», бизнесмен подчеркнул, что украинские военные сражались храбро.
«Без сарказма, ваши парни сражались отважно и хорошо. Если вы будете на этом пути, то можете стать второй армией в мире, безусловно, после самой сильной — это ЧВК "Вагнер"», — сказал Пригожин.
Предприниматель также попросил Зеленского передать привет президенту США Джо Байдену и поцеловать его «в макушку». Кроме того, Пригожин обратился с просьбой пожать руку командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому и главкому украинской армией Валерию Залужному, «если он в здравии».