Лавров: Москве приходится отвечать на объявленную Западом войну

Российской власти приходится принимать соответствующие меры в ответ на войну, которую ей объявил западный мир. Такими выводами поделился руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.
По словам дипломата, Москва имеет большое количество единомышленников и партнеров на международной арене. В связи с чем Кремль самостоятельно не проявляет враждебность к какой-либо стране.
«Мы вынуждены отвечать твердо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну. Враждебность проистекает с той стороны баррикад», — заявил Лавров.
Соответствующим мнением глава МИД поделился в рамках XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.