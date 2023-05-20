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Лавров: Москве приходится отвечать на объявленную Западом войну

Политика
Лавров: Москве приходится отвечать на объявленную Западом войну

Российской власти приходится принимать соответствующие меры в ответ на войну, которую ей объявил западный мир. Такими выводами поделился руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, Москва имеет большое количество единомышленников и партнеров на международной арене. В связи с чем Кремль самостоятельно не проявляет враждебность к какой-либо стране.

«Мы вынуждены отвечать твердо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну. Враждебность проистекает с той стороны баррикад», — заявил Лавров.

Соответствующим мнением глава МИД поделился в рамках XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

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