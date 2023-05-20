KTVZ: Кремль после Украины «пойдет танками» на Эстонию для возвращения Нарвы

Кремль после завершения украинского кризиса «пойдет танками» на Эстонию для возвращения некоторых земель. К такому выводу пришли авторы KTVZ.
Американские журналисты напомнили, что страх у эстонского руководства относительно своих территорий возник еще в 2014 году. Таллин пугает вероятность того, что после окончания спецоперации на Украине Москва захочет вернуть город Нарва, пишут корреспонденты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».
«На западном берегу расположен эстонский город Нарва, на восточном – российский Ивангород. Между ними протянут мост, через который российские танки могут въехать в Эстонию», – добавили авторы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Москва самостоятельно не проявляет враждебность к какой-либо стране. По его словам, Кремль вынужден отвечать на объявленную ему войну.