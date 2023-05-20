«Вставляли нам палки в колеса»: Пригожин заявил, что в Бахмуте «вагнеровцы» сражались не только с ВСУ, но и с околовоенными бюрократами

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в Бахмуте (Артемовске) его подразделениям пришлось сражаться не только с ВСУ, но и с российской бюрократией.
Речь идет об околовоенных бюрократах, имена которых частично известны, подчеркнул бизнесмен.
«В Бахмуте мы боролись не только с ВСУ, мы боролись с российской бюрократией, которая вставляла нам палки в колеса. Особенно это касается околовоенных бюрократов. Их имена частично известны. Это Шойгу и Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение, которые решили, что их капризы на войне будут выполняться. Из-за из капризов погибло в пять раз больше парней, чем должно было погибнуть», — заявил Пригожин.
Когда-нибудь в истории они ответят за свои действия, которые по-русски называются «злодеяния», добавил Пригожин. Он обратил внимание, что у руководства ЧВК «Вагнер» есть списки тех, кто оказывал помощь, и тех, кто активно противодействовал и фактически поддерживал противника.
ЧВК «Вагнер» 20 мая объявила о полном взятии Бахмута, операция продлилась 224 дня. Основатель «оркестра» Евгений Пригожин заявил, что с 25 мая подразделения будут выводиться из города на отдых и переподготовку.