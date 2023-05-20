«Вставляли нам палки в колеса»: Пригожин заявил, что в Бахмуте «вагнеровцы» сражались не только с ВСУ, но и с околовоенными бюрократами

Когда-нибудь в истории они ответят за свои действия, которые по-русски называются «злодеяния», добавил Пригожин. Он обратил внимание, что у руководства ЧВК «Вагнер» есть списки тех, кто оказывал помощь, и тех, кто активно противодействовал и фактически поддерживал противника.