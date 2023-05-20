МВД Грузии сообщило о задержании 16 участников митинга у гостиницы в Кахети

В Грузии задержали 16 митингующих, которые собрались у гостиницы в Кахети после того, как в СМИ появилась информация о нахождении в нем родственников одного из российских министров.
Демонстранты устроили потасовку, на данный момент в административном порядке задержаны 16 из них, сообщили в пресс-службе МВД страны.
Представители оппозиционных партий и их сторонники начали собираться рядом с отелем после того, как накануне телеканал «Мтавари архи» сообщил о визите родственников министра РФ на свадьбу друга в Грузию. Сейчас у здания дежурят силовики.