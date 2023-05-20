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Сегодня в 12 часов полностью был взят Бахмут — глава ЧВК «Вагнер» Пригожин

Армия
Сегодня в 12 часов полностью был взят Бахмут — глава ЧВК «Вагнер» Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы «оркестра» завершили взятие Бахмута (Артемовска). По словам предпринимателя, освобождение крупного города заняло у «музыкантов» 224 дня.

Бизнесмен напомнил, что битва за населенный пункт дала возможность регулярным войскам Вооруженных сил РФ «прийти в себя».

«Сегодня в 12 часов полностью был взят Бахмут», — произнес Пригожин в опубликованном видеоролике.

Также предприниматель подчеркнул, что «оркестр» боролся не только с ВСУ. Противником «вагнеровцев» стала и российская бюрократия, добавил он.

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