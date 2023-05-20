Кедми: Япония очень быстро исчезнет, если бросится на Россию

В заключение Яков Кедми добавил, что настоящую угрозу для Японии представляет вовсе не Россия, и не Китай. Кто действительно давно мечтает поквитаться с Японией и при случае не упустит своего шанса – так это Северная Корея. И если западные формирования атакуют кого-либо из союзников КНДР с японского плацдарма, в Северной Корее воспримут это как повод для атаки на Японию.