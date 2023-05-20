Кедми: Япония очень быстро исчезнет, если бросится на Россию

Если между Японией и Россией произойдет прямое военное столкновение, Стране восходящего солнца не поможет ни НАТО, ни кто-либо еще. Япония просто исчезнет и для этого России даже не придется высаживать десант на Хоккайдо, как планировал в свое время Сталин.
Такое мнение высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.
Ранее многие эксперты выразили недоумение по поводу появления отдельного офиса НАТО в Токио. Ведь западный военный блок уже доказал в Европе свою полную несостоятельность в качестве ударного кулака против России.
Без мощнейшей поддержки США блок НАТО не способен вообще ни на что уверен Кедми.
А открытие центра управления НАТО в столице Японии может указывать на планы американцев использовать альянс в предстоящем противостоянии с Китаем. Но это просто смешно, если вспомнить о «подвигах» военного блока в Европе или даже на украинском театре военных действий.
К тому же в США уже давно никто не скрывает, что весь смысл существования НАТО сводится к противостоянию с Россией. И поэтому, возможно, как бы это не было глупо, руководство Альянса рассчитывает задействовать японские вооруженные силы в уже идущем конфликте на Украине, предполагает Кедми.
В этой ситуации японцам, по его словам, следовало бы вспомнить, как 78 лет назад советские войска готовились к высадке на острове Хоккайдо, которая была отменена в последний момент приказом Сталина, хотя корабли с десантом уже вышли. И именно это, по сути, сделало Японию бесправным сателлитом Соединенных Штатов.
Но сейчас, уверен эксперт, России не нужно будет даже высаживать десант на японских берегах – для Японии все закончится настолько быстро, что японцы пожалеют о том, что у них в свое время не высадились советские войска.
«Японцы часто говорят о Китае, как о потенциальном противнике, а вот о России в том же ключе говорить стесняются. Но ведь понятно, что, если они говорят о КНР, то подразумевают и РФ, – напомнил Кедми. – Я хочу их всех успокоить. Не дай бог случится прямое столкновение Японии с Россией, никто японцам не поможет. Не сможет помочь. Сегодняшние союзники из НАТО сбегут мгновенно».
И в этом случае японцам останется только молиться всем богам в храме Шинту, но и они им не помогут. Также японцам не лишним будет вспомнить о судьбе квантунской армии, добавил эксперт.
Поэтому, если Япония собирается по приказу США броситься на Россию, она должна понимать, что она просто очень быстро исчезнет.
В заключение Яков Кедми добавил, что настоящую угрозу для Японии представляет вовсе не Россия, и не Китай. Кто действительно давно мечтает поквитаться с Японией и при случае не упустит своего шанса – так это Северная Корея. И если западные формирования атакуют кого-либо из союзников КНДР с японского плацдарма, в Северной Корее воспримут это как повод для атаки на Японию.