BFMTV: переговоры Макрона и Зеленского стартовали в Хиросиме на полях саммита G7

Встреча французского лидера Эммануэля Макрона и его украинского коллеги Владимира Зеленского стартовала в Японии. Такие сведения озвучили журналисты BFMTV.
Как пишут авторы издания, переговоры глав двух государств начались 20 мая в кулуарах саммита «Большой семерки», который с 19 по 21 мая проходит в японском городе Хиросима.
«Это уникальная возможность поговорить с лидерами G7, которые поддерживали, поддерживают и будут продолжать поддерживать вашу страну и ваш народ», — сказал Макрон.
При этом французский политик подчеркнул, что визит Зеленского на мероприятия Группы способен внести изменения в «правила игры» в рамках украинского кризиса.