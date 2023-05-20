Неопознанный летающий объект стал причиной отмены авиарейсов в Турции

В результате обнаружения неопознанного объекта в турецком аэропорту Газиантеп было отменено десятки рейсов, что привело к неудобству пассажиров, вынужденных ожидать вылетов на протяжении изрядного времени.
По имеющейся информации, в ночь на 20 мая пилоты двух пассажирских самолетов заметили объект на высоте 2 743 метров и сообщили об этой нештатной ситуации в управляющий центр аэропорта. Авиадиспетчеры подтвердили обнаружение неопознанного объекта и временно приостановили полеты.
В результате авиарейсы были перенаправлены в другие региональные аэропорты, такие как Шанлыурфа и Адана. Также стоит отметить, что официальной информации относительно этого инцидента пока нет.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как первый рейс из РФ за последние несколько лет встретили в Грузии.