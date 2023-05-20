Санду заявила о недопустимости проведения саммитов стран СНГ в Молдавии

Встречи лидеров стран СНГ не будут проводиться на территории Молдавии. Об этом заявила глава государства Майя Санду в ходе интервью с онлайн-проектом Кишинева Non Fiction для социальных сетей.
Напомним, Молдавия с 2022 года не участвует в заседаниях СНГ и ЕАЭС, где для нее определена роль наблюдателя. Кроме того, власти практически обрубили отношения с Россией и поддерживают их исключительно на уровне посольств.
«Саммитов СНГ в Молдавии не будет», — подчеркнула Санду.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Молдавия ведет себя недружественно по отношению к РФ. Москва призывала Кишинев обратить внимание на интересы собственных граждан.