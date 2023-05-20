Байден позвал премьера Австралии Альбанезе в США после отмены саммита QUAD

Американский лидер Джо Байден предложил руководителю австралийского кабмина Энтони Альбанезе совершить официальный визит в Соединенные Штаты. Соответствующее приглашение было озвучено в рамках встречи лидеров «Большой семерки».
Ранее хозяин Белого дома отказался посещать Сидней для участия в саммите QUAD из-за проблем с государственным долгом в его стране. Однако в ходе посещения Хиросимы, где проходят мероприятия G7, Байден позвал Альбанезе в Вашингтон.
Ранее президент США сообщил, что у его государства еще есть шанс избежать дефолта. Такую точку зрения Джо Байден высказал в рамках саммита «Большой семерки» в Японии.