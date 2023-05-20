Валерий Баринов заявил, что отношения между русскими и украинцами начали накаляться давно

Народный артист России Валерий Баринов рассказал, как менялось отношение украинцев к русским. По словам актера, граждан Украины давно настраивали против россиян.
Баринов сообщил, что враждебные настроения по отношению к русским на Украине подогревались давно. Артист отметил, что еще в начале 1990-х ему приходилось спорить с заявлявшими о «нелюбви русских к украинцам».
«Меня спрашивали: "Почему русские не любят украинцев?" Я отвечал: "Вы что, с ума сошли?"» — рассказал Баринов в разговоре с «АиФ».
По словам 77-летнего артиста, отношения между русскими и украинцами начали накаляться давно. Негативные настроения начали появляться еще при президентах Украины Леониде Кравчуке и Леониде Кучме.