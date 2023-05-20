ВСУ нанесли удар по Мариуполю британскими крылатыми ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины при ударе по Мариуполю могли применить крылатые ракет Storm Shadow. Об этом сообщил представитель силовых структур ДНР, передает ТАСС.
Это первое применение такого типа оружия со стороны ВСУ, о поставке дальнобойных ракет Киеву Великобританией стало известно еще в начале мая. При первом ударе по Луганску 12 мая пострадали мирные жители, включая шестерых детей. Спустя время, украинские националисты снова атаковали ЛНР 13 и 15 мая.
По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, удары Киева в годовщину освобождения города стали местью и попыткой запугать народ, а также желанием выслужиться перед Западом.
При атаке 19 мая по Мариуполю было выпущено четыре дальнобойные ракеты, еще один удар ВСУ нанесли утром 20 мая, в этот день была годовщина освобождения города от украинских националистов.