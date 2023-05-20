Индийский премьер Моди впервые с начала спецоперации встретился с Зеленским на саммите G7

Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Соответствующее заявление 20 мая сделали журналисты.
По данным СМИ, президент Украины и индийский политический деятель увиделись в рамках проходящего в Хиросиме саммита «Большой семерки». Стоит отметить, что Зеленский встретился с Моди впервые с начала вооруженного конфликта с официальной Москвой.
Ранее глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва счел присутствие главы киевского режима на саммите G7 ловушкой для себя. Об этом рассказали в Bloomberg.