Кожевников назвал фашизмом инцидент с фанатом в майке «Россия» на ЧМ-2023 в Латвии

Хоккейный эксперт Александр Кожевников подверг критике организаторов чемпионата мира в Тампере и Риге, которые запретили венгерскому фанату смотреть матч со сборной Швеции в майке с надписью «Россия». Своим мнением на этот счет двукратный олимпийский чемпион поделился с журналистами «РБ Спорт».