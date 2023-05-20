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Кожевников назвал фашизмом инцидент с фанатом в майке «Россия» на ЧМ-2023 в Латвии

Спорт
Кожевников назвал фашизмом инцидент с фанатом в майке «Россия» на ЧМ-2023 в Латвии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал инцидент с участием венгерского болельщика в майке «Россия» на чемпионате мира 2023 года.

Хоккейный эксперт Александр Кожевников подверг критике организаторов чемпионата мира в Тампере и Риге, которые запретили венгерскому фанату смотреть матч со сборной Швеции в майке с надписью «Россия». Своим мнением на этот счет двукратный олимпийский чемпион поделился с журналистами «РБ Спорт».

«Я откуда знаю, что там происходит? Фашизм там происходит! Вам это неизвестно? Чистый фашизм! Успокоиться надо, наверное. Что тут еще делать? У политиков спросите», — возмутился Кожевников.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 12 по 28 мая. Сборные России и Белоруссии не участвуют в турнире. Недопуск к ЧМ-2023 связан с проведением СВО на Украине.

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