Украинские спецслужбы заочно предъявили обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота ВМФ РФ

Служба безопасности Украины обвинила командира 11-го армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа России генерал-лейтенанта Андрея Рузинского в «прорыве государственной границы Украины» и захвате Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на украинские спецслужбы.
Ранее СБУ предъявила обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» ряду российских государственных деятелей, включая директора ФСБ Александра Бортникова и министра обороны Сергея Шойгу.