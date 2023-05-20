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Украинские спецслужбы заочно предъявили обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота ВМФ РФ

Происшествия
Украинские спецслужбы заочно предъявили обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота ВМФ РФ

Служба безопасности Украины обвинила командира 11-го армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа России генерал-лейтенанта Андрея Рузинского в «прорыве государственной границы Украины» и захвате Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на украинские спецслужбы.

Ранее СБУ предъявила обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» ряду российских государственных деятелей, включая директора ФСБ Александра Бортникова и министра обороны Сергея Шойгу.

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