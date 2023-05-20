Украинские спецслужбы заочно предъявили обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота ВМФ РФ

Служба безопасности Украины обвинила командира 11-го армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа России генерал-лейтенанта Андрея Рузинского в «прорыве государственной границы Украины» и захвате Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на украинские спецслужбы.