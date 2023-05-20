Еврокомиссия призвала G7 воспользоваться «разочарованием» Глобального Юга Россией и Китаем

По словам политика, проект «Один пояс — один путь», предложенный Китаем для интеграции Азии с Африкой и ЕС, не оправдал надежд Глобального Юга. Что касается России, то она может лишь поставлять «оружие и наемников», заявила фон дер Ляйен.