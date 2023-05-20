Еврокомиссия призвала G7 воспользоваться «разочарованием» Глобального Юга Россией и Китаем

Страны G7 должны воспользоваться якобы «разочарованием» Глобального Юга Россией и Китаем. С таким призывом выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите «Большой семерки» в Хиросиме.
По словам политика, проект «Один пояс — один путь», предложенный Китаем для интеграции Азии с Африкой и ЕС, не оправдал надежд Глобального Юга. Что касается России, то она может лишь поставлять «оружие и наемников», заявила фон дер Ляйен.
«Для G7 и близких партнеров открывается окно возможностей. Мы должны предложить взаимовыгодное партнерство странам с развивающейся экономикой, которые хотят работать с нами», — сказала глава ЕК.
Ранее лидеры G7 призвали Китай заставить Россию прекратить военную спецоперацию на Украине.