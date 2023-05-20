Сивков назвал «сказкой» заявление Польши о ракете с бетонной боеголовкой

Военный эксперт Константин Сивков заявил, что нерационально использовать дорогостоящие ракеты для того, чтобы сбить с толку системы противовоздушной обороны (ПВО).
Таким образом он прокомментировал заявление властей Польши о том, что найденная в конце апреля под Быдгощем неопознанная ракета имела бетонную боеголовку. По его словам, для нейтрализации ПВО используются постановщики помех, передает РИА Новости.
«Бросаться ей ради того, чтобы она полетела с бетонной болванкой, очень странно. Для меня это какая-то сказка», — сообщил Сивков.
Отметим, что 27 апреля стало известно об обнаружении неопознанного воздушного военного объекта вблизи польского населенного пункта Замость. В Польше предположили, что речь идет о ракете.