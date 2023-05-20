Бывший футболист «Спартака» Владислав Ващук вступил в ряды ВСУ

Бывший футболист столичного «Спартака» Владислав Ващук сообщил подписчикам, что стал солдатом Национальной гвардии Украины и в ближайшее время отправится на фронт. Об этом он написал в социальных сетях. Ващук подчеркнул, что самостоятельно принял данное решение.
«Близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления», — отметил 48-летний украинец.
На счету Ващука 29 матчей за «Спартак», в которых защитник забил один мяч. В 2003 году украинец, который является воспитанником киевского «Динамо», выигрывал с московским клубом Кубок России по футболу.