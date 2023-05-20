Бывший футболист «Спартака» Владислав Ващук вступил в ряды ВСУ

Бывший футболист столичного «Спартака» Владислав Ващук сообщил подписчикам, что стал солдатом Национальной гвардии Украины и в ближайшее время отправится на фронт. Об этом он написал в социальных сетях. Ващук подчеркнул, что самостоятельно принял данное решение.