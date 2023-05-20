Калужская ГИБДД объявила план «Перехват» для поимки пьяного единоросса

Сотрудникам ГИБДД Калужской области пришлось прибегнуть к плану «Перехват», чтобы поймать главу администрации Людиновского района Дмитрия Удалова, который управлял автомобилем в нетрезвом виде. Член партии «Единая Россия» попал в ДТП на платном участке трассы М-3 «Украина», однако ждать правоохранителей не стал, а просто скрылся в неизвестном направлении.
Нарушителя в состоянии алкогольного опьянения задержали уже ночью в Людиновском районе. При этом Удалов наотрез отказался проходить медосвидетельствование.
Теперь неудачливого беглеца ждет исключение из рядов партии «Единая Россия» и увольнение с должности главы районной администрации. Об этом на страницах своего Telegram-канала сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.
«В ночь на 19 мая случился инцидент с участием главы администрации Людиновского района Дмитрия Удалова. Он был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем в пьяном виде. Считаю это недопустимым поведением. Такой поступок противоречит должности, статусу и здравому смыслу. Более того – это нарушение закона и создание угрозы для жизни людей. А нарушать закон нельзя. Никому», — написал управленец.
Ранее очередной парламентарий от «Единой России» попал в скандал: депутат Тюменской облдумы Виктор Рейн раскритиковал малообеспеченные семьи за их «менталитет».