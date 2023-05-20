Калужская ГИБДД объявила план «Перехват» для поимки пьяного единоросса

Сотрудникам ГИБДД Калужской области пришлось прибегнуть к плану «Перехват», чтобы поймать главу администрации Людиновского района Дмитрия Удалова, который управлял автомобилем в нетрезвом виде. Член партии «Единая Россия» попал в ДТП на платном участке трассы М-3 «Украина», однако ждать правоохранителей не стал, а просто скрылся в неизвестном направлении.