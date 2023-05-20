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Лидеры G7 призвали к срочному преодолению долговой уязвимости ряда стран

Политика
Лидеры G7 призвали к срочному преодолению долговой уязвимости ряда стран

«Группа семи» призвает к срочному преодолению долговой уязвимости ряда стран. Об этом говорится в заявлении лидеров G7 по итогам саммита в Хиросиме.

«Большая семерка» выступила за внедрение общей базы для обращения с госдолгом. Она должна выходить за рамки принципов Всемирного банка.

«Мы по-прежнему обеспокоены тем, что серьезные трудности для устойчивой долговой ситуации подрывают процесс достижения целей устойчивого развития», — сказано в заявлении G7.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Белый дом не опасается вопроса повышения потолка американского госдолга.

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