Лидеры G7 призвали к срочному преодолению долговой уязвимости ряда стран

«Группа семи» призвает к срочному преодолению долговой уязвимости ряда стран. Об этом говорится в заявлении лидеров G7 по итогам саммита в Хиросиме.
«Большая семерка» выступила за внедрение общей базы для обращения с госдолгом. Она должна выходить за рамки принципов Всемирного банка.
«Мы по-прежнему обеспокоены тем, что серьезные трудности для устойчивой долговой ситуации подрывают процесс достижения целей устойчивого развития», — сказано в заявлении G7.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Белый дом не опасается вопроса повышения потолка американского госдолга.