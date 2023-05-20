Штурмовик ЧВК «Вагнер» сообщил о заключительных боях за Бахмут

Подразделения ЧВК «Вагнер» ведут финальные бои на окраинах города Бахмут (Артемовск). Об этом сообщил один из бойцов.
В комментарии для РИА Новости он рассказал, что под контролем украинской армии осталось менее километра городской территории.
«До противника 250 метров, у них остался коттеджный поселок и промзона», — добавил «музыкант».
По его словам, эта дорога и есть «финишная прямая» к которой вышли «вагнеровцы».
Напомним, только ЧВК «Вагнер» проводят наступление в Бахмуте. «Оркестр» уже освободил от ВСУ Парасковиевку, Берховку и Красную Гору.