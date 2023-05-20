Министерство энергетики Украины сообщило об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве

Аварийные отключения электроэнергии ввели в Киеве и Киевской области в субботу, 20 мая, сообщило Министерство энергетики Украины.
В результате без света остались почти 5 тыс. абонентов. В своем Telegram-канале ведомство написало, что причиной аварийных отключений стали «технологические нарушения».
«Из-за технологических нарушений зафиксировано отключение 5 тыс. потребителей в Киеве и Киевской области», — говорится в заявлении.
Очевидцы ранее сообщили, что в ночь на 20 мая в украинской столице произошли более десяти взрывов. Также поступила информация о взрывах в Черниговской и Житомирской областях, пишет ТАСС.