«Жест отчаяния». Леонков предупредил о желании США взять реванш за уничтожение ЗРК Patriot

Уничтожение российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» американского ЗРК Patriot на Украине повергло Соединенные Штаты в отчаяние. В этой ситуации американцы могут попытаться взять реванш.
Об этом в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале предупредил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
У производителей зенитного ракетного комплекса Patriot после того, как поставленный Киеву ЗРК не смог отбить российскую атаку и сам был уничтожен ракетой «Кинжал», возникли большие проблемы с акциями – они ощутимо потеряли в цене.
Кроме того, в общий доступ просочилась информация о том, что американские семьи получат компенсации за своих родных, погибших в Киеве во время уничтожения ЗРК «Пэтриот». Сообщение об этом было размещено на сайте корпорации Raytheon.
«Из этого мы делаем вывод, что этот ЗРК обслуживали американские специалисты. Поэтому мы видели такой жест отчаяния – сбить 32 ракетами один "Кинжал" им не удалось, и они заплатили очень большую цену. Но, как бы они ни пытались замолчать эту историю, она развивается», – отмечает по этому поводу Леонков.
Россия же, по его словам, наглядно продемонстрировала свою способность уничтожать американские системы ПВО, даже не прибегая к сложным комплексным операциям. Для уничтожения «Пэтриота» ей потребовались только разведданные и «Кинжал».
А вот Соединенные Штаты, которые делали ставку на новейшую версию ЗРК Patriot как на основной элемент свой противоракетной и противовоздушной обороны, оказались в тупике. Теперь в США и НАТО на совещаниях обсуждают бессилие Запада перед российским гиперзвуком.
«Patriot в той версии, которая передана Украине – ключевой элемент планируемой системы. Но, если Patriot не сбивает "Кинжал", то вопрос, как он вообще сможет бороться с гиперзвуковым оружием не только России, но и Китая. Американские технические специалисты говорили, что у США нет такой технологии – и это подтвердилось», – подчеркнул Леонков.
Озвученную американскими СМИ версию о том, что якобы поврежденный в результате российского удара Patriot уже отремонтирован и возвращен в строй, Леонков считает «фантастической». Ведь на Украине просто нет необходимых для этого западных ремонтных мощностей. Поэтому, скорее всего, поврежденные пусковые установки уже увезены в Польшу, а оттуда на Украину доставили другие системы, которыми ВСУ будут предпринимать новые попытки сбить «Кинжал».
«Пока шел разбор полетов, в сторону двигалась другая станция – они поменяли на более совершенную MPQ-65, специально предназначенную для обнаружения ракет. С ней, скорее всего, прибыли новые пусковые установки PAC-3 – фактически противоракетная система. И они, скорее всего, попытаются взять реванш», – заявил Леонков.
Также эксперт отметил, что российская система ПВО, в отличие от американского «Пэтриота» показала свою полную состоятельность в борьбе с современными западными ракетами. Так ранее российские войска успешно отбили атаку украинских ВВС, которые использовали британские ракеты Storm Shadow. И это, убежден Леонков, имеет очень большое значение.