«Жест отчаяния». Леонков предупредил о желании США взять реванш за уничтожение ЗРК Patriot

Озвученную американскими СМИ версию о том, что якобы поврежденный в результате российского удара Patriot уже отремонтирован и возвращен в строй, Леонков считает «фантастической». Ведь на Украине просто нет необходимых для этого западных ремонтных мощностей. Поэтому, скорее всего, поврежденные пусковые установки уже увезены в Польшу, а оттуда на Украину доставили другие системы, которыми ВСУ будут предпринимать новые попытки сбить «Кинжал».