Депутат Миронов предложил выдвинуть кандидатуру Путина на президентские выборы в 2024 году

Председатель «Справедливой Россия — За правду!» Сергей Миронов предложил выдвинуть действующего российского лидера Владимира Путина на президентские выборы в следующем году. Об этом он заявил на пленарном заседании съезда партии.
Депутат ранее отмечал, что намерен оказать поддержку главе государства. По его словам, предложение будет вынесено на отдельное голосование.
«В этой связи я сегодня обращаюсь к делегатам нашего съезда с предложением выдвинуть Владимира Владимировича Путина президентом Российской Федерации на предстоящих выборах в 2024 году», — сказал Миронов.
Согласно законодательству РФ, выборы президента должны состояться 17 марта 2024 года. Однако окончательное решение по дате будет принято Совфедом России.