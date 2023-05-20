19FortyFive: маневры ВС РФ на Кольском полуострове станут «головной болью» для НАТО

Несмотря на то, что Кольский полуостров находится на удалении почти двух тысяч километров от Украины, тревожные новости из этого района могут стать головной болью для НАТО и Запада. Об этом заявил американский военный эксперт Питер Сучио.
В комментарии изданию 19FortyFive он объяснил, что речь идет о переброске Россией стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 на авиабазу Оленья на Кольском полуострове. Эти истребители способны нести крылатые ракеты с обычными и ядерными боеголовками, передает «ПолитРоссия».
«Очевидно, что Москва полна решимости защитить Кольский полуостров», — предположил военный эксперт.
Перемещения российской армии можно расценить, как реакцию Кремля на вступление Финляндии в состав НАТО, подчеркивает аналитик. Кроме того, боевые истребители могут быть задействованы при атаке по объектам украинской военной инфраструктуры.
Сучио констатировал, что Россия сформировала мощную оборону на Кольском полуострове, в том числе развернутыми в этом регионе радарах «Резонанс-Н», они призваны обнаруживать различные типы воздушных целей, включая гиперзвуковые, резюмировал аналитик.