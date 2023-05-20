Премьер Италии Мелони выступила за включение Африканского союза в G20

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны G7 принять Африканский союз в число объединения «Большой двадцатки». Об этом она сообщила на сессии саммита «семерки» в Хиросиме.
По словам политика, многие страны, включая Рим, однозначно поддерживают реализацию такого сценария. Также премьер раскритиковала Международный валютный фонд за жесткую позицию в отношении Туниса, которому грозит дефолт.
«Думаю, было бы хорошим знаком выразить нашу поддержку и на этом саммите», — добавила Мелони.
Напомним, в японском городе Хиросима проходит встреча лидеров стран G7. Мероприятие продлится до 21 мая. Сегодня на саммит прибыл украинский президент Владимир Зеленский.