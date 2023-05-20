Россиянам объяснили, почему нельзя допивать вчерашний чай

По ее словам, беспокойство взывает не только изменение вкуса и цвета напитка. Оказывается, при длительном заваривании чай начинает выделять большое количество танинов, которые при избытке выступают в роли сорбента. Последние «связывают» полезные вещества в кишечнике и выводят их из организма, объяснила медик в беседе с порталом «Дача».