Россиянам объяснили, почему нельзя допивать вчерашний чай

Употребление оставшегося со вчерашнего дня чая грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредила врач-диетолог Лейла Кадырова.
По ее словам, беспокойство взывает не только изменение вкуса и цвета напитка. Оказывается, при длительном заваривании чай начинает выделять большое количество танинов, которые при избытке выступают в роли сорбента. Последние «связывают» полезные вещества в кишечнике и выводят их из организма, объяснила медик в беседе с порталом «Дача».
Кроме того, если заварка долго стоит при комнатной температуре, то чай может стать источником опасной инфекции. Это, в свою очередь, грозит человеку отравлением и другими недугами, резюмировала специалист.