Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поднял на смех «Большую семерку» за намерения ввести новые ограничительные меры в отношении Москвы. По его словам, у России есть свой «инструмент» наказания.
Чиновник рассказал, что в России существует своя «семерка» под названием «Северо-Кавказская». Члены этого объединения в ответ на враждебные действия G7 приняли пакет ограничительных мер в отношении Группы, ее лидеров и союзников.
«Ограничения не коснулись только одного Зеленского. Эта никчемная личность сама и есть наш санкционный инструмент наказания, который мы единогласно передаем странам G7 в качестве меры экономического обременения», — отметил Кадыров.
Соответствующее заявление глава Чечни сделал 20 мая в своем Telegram-канале.