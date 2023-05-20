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Кадыров назвал Зеленского инструментом для наказания «Большой семерки»

Политика
Кадыров назвал Зеленского инструментом для наказания «Большой семерки»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поднял на смех «Большую семерку» за намерения ввести новые ограничительные меры в отношении Москвы. По его словам, у России есть свой «инструмент» наказания.

Чиновник рассказал, что в России существует своя «семерка» под названием «Северо-Кавказская». Члены этого объединения в ответ на враждебные действия G7 приняли пакет ограничительных мер в отношении Группы, ее лидеров и союзников.

«Ограничения не коснулись только одного Зеленского. Эта никчемная личность сама и есть наш санкционный инструмент наказания, который мы единогласно передаем странам G7 в качестве меры экономического обременения», — отметил Кадыров.

Соответствующее заявление глава Чечни сделал 20 мая в своем Telegram-канале.

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