Бойцы ВС РФ в ходе выполнения задач в зоне СВО ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Вооруженных сил Украины Николая Головатюка. Об этом сообщил подполковник НМ республики в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что именно Головатюк отдавал приказы наносить удары по мирному населению ЛНР, передает ТАСС.
«При руководстве Головатюка убивали мирных граждан еще до проведения СВО. Это нацистская, националистическая организация», — цитирует собеседника агентство.
Ликвидация Головатюка стало одной из выполненных задач в рамках денацификации и демилитаризации Украины, поставленных Верховным Главнокомандующим РФ, подчеркнул Марочко.
Бригада ВСУ воевала в Донбассе, начиная с 2015 года, она пыталась взять контроль над Дебальцево в ДНР в ходе Чернухинско-Дебальцевской операции. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс» по аналогии с наименованием 1-й горнопехотной дивизии фашистской Германии.