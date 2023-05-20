Марочко: бойцы ВС РФ ликвидировали комбата бригады ВСУ «Эдельвейс», отдававшего приказы на обстрелы ЛНР

Бригада ВСУ воевала в Донбассе, начиная с 2015 года, она пыталась взять контроль над Дебальцево в ДНР в ходе Чернухинско-Дебальцевской операции. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс» по аналогии с наименованием 1-й горнопехотной дивизии фашистской Германии.