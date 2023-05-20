Профессор Жданов озвучил неприятную для США правду о страхах перед Китаем

Всесторонне развитие Китая вселяет ужас в Соединенные Штаты. Доктор юридических наук профессор Юрий Жданов перечислил страхи Вашингтона перед Пекином.
Во-первых, как утверждает эксперт, Китай охватывает пятую часть производства в мире, внося изменения в международную экономику. При этом США и Запад опасаются, что КНР догонит их в своем развитии.
Во-вторых, по словам Жданова, Китай занял лидирующие позиции в технологической сфере. Страна наладила производство аккумуляторов, опережая в этой отрасли Соединенные Штаты. Профессор напомнил, что в 2022 году Китай владел около 32% доли мирового рынка.
Кроме того, Пекин сделал упор на наращивание военного потенциала республики. Оборонная мощь Китая также заставляет американцев понервничать, объяснил Жданов в беседе с газетой «Московский Комсомолец».
«Пессимисты опасаются, что Китай станет более воинственным, поскольку его экономическая траектория колеблется», — объяснил эксперт.
Ранее Министерство финансов США сообщило, что ряд китайских и иранских компаний попали под ограничительные меры, введенные против России.