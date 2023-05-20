«Большая семерка» согласилась ускорить поэтапный отказ от российских энергоносителей

Страны G7 объявили о том, что ускорят поэтапный отказ от зависимости от российских энергоносителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой коммюнике по итогам встречи в Хиросиме.
Лидеры стран «Большой семерки» соглашаются с тем, что необходимо избавляться от зависимости от российских энергоносителей в ускоренном темпе. В качестве альтернативы они рассматривают переход на чистую энергетику.
Переход на возобновляемые источники энергии ранее стал одной из причин энергокризиса в ЕС. Новые способы генерации электроэнергии оказались недостаточно надежны или в недостаточной степени распространены.