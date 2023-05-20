360kuai: Россия нашла способ отомстить Западу за расширение НАТО на восток

Решительный ответ России на продолжающееся расширение западного военного блока НАТО на восток не вызывает феерического восторга в европейских столицах. Напротив, там можно наблюдать что-то похоже на панику.
Об этом в материале для китайского издания 360kuai рассуждают политические аналитики, комментируя решение властей РФ о выводе страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Перевод материала на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».
Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин запустил процедуру выхода России из ДОВСЕ. По этому вопросу было проведено заседание Государственной думы, по итогам которого Россия, как было объявлено, денонсировала свое участие в данном договоре.
Китайские аналитики убеждены, что данная инициатива президента РФ имеет важнейшее историческое значение, и ее последствия для Запада будут весьма неприятными.
«Исторический момент: Россия вышла из важного договора, и теперь НАТО поплатится за свое расширение на восток», – говорится в статье.
Там же напоминается, что в свое время Запад дал советскому лидеру Михаилу Горбачеву обещание не расширять военный альянс НАТО на восток после вывода советских войск из стран Восточной Европы. Однако слова своего Запад не сдержал и до сих пор продолжает приближаться к российским границам за счет включения в свой состав все новых государств.
Так в апреле членом НАТО стала Финляндия. Следующая в очереди на членство в Североатлантическом Альянсе Швеция. А также уже раздаются разговоры о том, что и Украина может быть принята в военный блок.
Россия в этой ситуации была вынуждена пойти в контратаку, и она нашла способ отомстить своему оппоненту.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе, который был подписан в 1990-м году, оговаривал количество обычных вооружений, которые блок НАТО и Москва могли развернуть на европейской территории.
Спустя время в соглашение были внесены изменения, но страны Запада отказались ратифицировать измененный документ. В итоге Соединенные Штаты и европейские государства не соблюдали положения ДОВСЕ, и договор существовал лишь на бумаге.
Тем не менее, это не умаляет важности решения российского лидера о денонсации соглашения.
«Это решение означит, что Россия больше ничем не ограничена и может по собственному усмотрению разворачивать свои военные силы в Европе, – объясняют обозреватели 360kuai. – Помимо этого, инициатива Путина является сигналом для НАТО, что РФ готова принять все необходимые меры для защиты своих интересов, независимо от того, как к этому отнесутся ее западные партнеры».
Подобные шаги Москвы стали для Запада расплатой за его неуемное желание продолжать расширять свои границы и приближаться вплотную к российским рубежам. Теперь Россия, если она решит, что это необходимо, может развернуть, например, в Калининграде мощные дальнобойные вооружения и взять на мушку все европейские столицы.
Подобное развитие событий, очевидно, не вызывает у европейцев феерического восторга. Наоборот, в Берлине, Париже, Лондоне и Варшаве скорее напуганы открывшимися перспективами. А в отдельных столицах наблюдается даже что-то похожее на панику, заключают китайские эксперты.