360kuai: Россия нашла способ отомстить Западу за расширение НАТО на восток

Там же напоминается, что в свое время Запад дал советскому лидеру Михаилу Горбачеву обещание не расширять военный альянс НАТО на восток после вывода советских войск из стран Восточной Европы. Однако слова своего Запад не сдержал и до сих пор продолжает приближаться к российским границам за счет включения в свой состав все новых государств.