Самый результативный легионер РПЛ Промес обвинил «Зенит» в неуважении к «Спартаку»

Самый результативный легионер в истории чемпионатов России по футболу Квинси Промес заявил, что петербургский «Зенит» перестал уважать московский «Спартак».
Нападающий «Спартака» дал большое интервью клубной пресс-службе, в котором заявил о желании прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ. Нидерландский форвард признался, что «устал» от этого и намерен навязать конкуренцию сине-бело-голубым в следующем сезоне.
«"Зенит" нас больше не уважает. Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Я хочу побеждать их в футболе, а не в кулачном бою. Все это идет от неуважения», — подчеркнул 31-летний нападающий.
В мае «Зенит» в пятый раз подряд выиграл чемпионат России по футболу. Сине-бело-голубые обеспечили себе победу в РПЛ за четыре тура до окончания турнира. «Спартак» не выигрывал чемпионат России с 2017 года.