Польское внешнеполитическое ведомство обратилось к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой извиниться за Волынскую резню.
По данным министерства, Правительство Украины до сих пор не принесло извинений за массовое истребление этнического польского гражданского населения. Именно поэтому соболезнования Зеленского могли бы улучшить диалог между странами, указали в МИД.
Ранее депутат от Крыма, член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что ценой вторжения официальной Варшавы на Украину будет потеря государственности Польши.