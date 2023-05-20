Поставки российских углеводородов в Китай существенно выросли с начала года

Экспорт российской нефти в Китай за период с января по апрель текущего года увеличился на 26,5%, до 32,4 млн тонн. Поставки других энергоресурсов в этом направлении также возросли, передает ТАСС со ссылкой на данные таможенного ведомства КНР.
С начала 2023 года Россия поставила в Китай на 50% больше сжиженного природного газа (СПГ), общий экспорт которого составил 2,14 млн тонн. Таким образом, РФ стала одним из крупнейших поставщиков СПГ на рынок КНР, заняв четвертое место в этом списке.
При этом по поставкам нефти в Китай Россия лидирует. Второе место досталось Саудовской Аравии (31,2 млн тонн). Далее идут Иран (20,4 млн тонн), Малайзия (13,9 млн тонн), Оман (13,2 млн тонн).