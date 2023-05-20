В Минобороны РФ сообщили о ликвидации разведгруппы ВСУ на Южнодонецком направлении

Бойцы ВС РФ уничтожили украинских националистов, пытавшихся осуществить разведку на Южнодонецком направлении в районе Новоселовки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» полковник Александр Гордеев.
«Расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожена одна единица автомобильной техники и живая сила противника», — уточнил офицер.
По словам Гордеева, в ходе проведения воздушной разведки, российские силы зафиксировали скопление живой силы противника и военной техники в районе населенного пункта Доброволье. Артиллеристы уничтожили три боевые машины пехоты, бронетранспортер, боевую разведывательную и дозорную машину, а также живую силу противника.
Кроме того, боевыми расчетами реактивных систем залпового огня «Град» поражены автомобили и солдаты Вооруженных сил Украины в районе Зеленого Поля, а также самоходные минометы «Тюльпан» и военные ВСУ в районе Великой Новоселовки.
Начальник пресс-центра уточнил, что расчетами ЗРК «Тор», «Оса-АКМ» и «Стрела-10» были уничтожены два БПЛА «Лелека», один «Фурия» и один беспилотник «Валькирия». В районе населенного пункта Степногороск на Запорожском направлении огнем артиллерии ликвидирована самоходная артиллерийская установка, а т акже два минометных расчета в районе Луговского и Белогорья.