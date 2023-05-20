В Минобороны РФ сообщили о ликвидации разведгруппы ВСУ на Южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра уточнил, что расчетами ЗРК «Тор», «Оса-АКМ» и «Стрела-10» были уничтожены два БПЛА «Лелека», один «Фурия» и один беспилотник «Валькирия». В районе населенного пункта Степногороск на Запорожском направлении огнем артиллерии ликвидирована самоходная артиллерийская установка, а т акже два минометных расчета в районе Луговского и Белогорья.