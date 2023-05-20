Доктор Мясников объяснил важность регулярных пробежек для здоровья

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе ежедневных пробежек, используя цитаты из книги японского писателя Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге».
В беге самое главное – постоянство. Писатель советует бегать ежедневно, без перерывов и выходных. По словам Мураками, бег стал такой же неотъемлемой частью его жизни, как как трехразовое питание и сон.
«На некоторых производит сильное впечатление, когда я говорю, что бегаю каждый день. «У тебя, наверное, железная воля», – говорят они мне… Но я не думаю, что тут дело только в силе воле», - цитирует писателя Мясников в своем Telegram-канале.
Главным стимулом совершать пробежки Мураками называет то, что ему подходит такой вид физической активности. Он также заявил о необходимости выработать четкий распорядок дня. По словам писателя, если человек по достижении определенного возраста еще не выработал такого распорядка, то его жизнь потеряет четкость и контрастность.