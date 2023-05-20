Доктор Мясников объяснил важность регулярных пробежек для здоровья

Главным стимулом совершать пробежки Мураками называет то, что ему подходит такой вид физической активности. Он также заявил о необходимости выработать четкий распорядок дня. По словам писателя, если человек по достижении определенного возраста еще не выработал такого распорядка, то его жизнь потеряет четкость и контрастность.