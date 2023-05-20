Yeni Şafak: политический реслинг Байдена и Трампа раскрыл фальшивость демократии США

Бывший и нынешний президенты США Джо Байден и Дональд Трамп сошлись в политическом реслинге, который на самом деле раскрыл фальшивость американской демократии. Об этом пишет публицист Абдулла Мурадоглу в статье для турецкой газеты Yeni Şafak.
Журналист подчеркнул, что реслинг является видом борьбы, нацеленным на развлечение толпы и провоцирование на разные эмоции. Поэтому, по его словам, Трамп использует принципы этого вида спорта, чтобы вызвать гнев своих оппонентов и усилить симпатию сторонников. Особенно это важно перед выборами главы государства в 2024 году, считает Мурадоглу.
Кроме того, как утверждает эксперт, борьба Трампа и Байдена пролила свет на фальшивость американской демократии. Он напомнил слова журналиста Леонарда Гудмана, что противостояние политиков на телевидении всегда обусловлена работой на «группу богатых доноров» за кулисами.
«Эти слова объясняют нынешнее состояние внутренней политики и при этом вновь усиливают потребность в новом "великом враге" извне», — написал Мурадоглу.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в нежелании решать кризис на Украине из-за страха потерять мировое господство.