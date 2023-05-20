Yeni Şafak: политический реслинг Байдена и Трампа раскрыл фальшивость демократии США

Журналист подчеркнул, что реслинг является видом борьбы, нацеленным на развлечение толпы и провоцирование на разные эмоции. Поэтому, по его словам, Трамп использует принципы этого вида спорта, чтобы вызвать гнев своих оппонентов и усилить симпатию сторонников. Особенно это важно перед выборами главы государства в 2024 году, считает Мурадоглу.