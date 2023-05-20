В Польше заявили, что боеголовка найденной в апреле ракеты сделана из бетона

Боеголовка найденной в апреле на территории Польши ракете сделана из бетона. С таким заявлением выступил глава кабинета польского президента Павел Шрот, передает РИА Новости.
Речь идет об обломках ракеты, найденных в апреле в окрестностях населенного пункта Замость в 15 километрах от Быдгоща. Позже выяснилось, что инцидент произошел еще в декабре прошлого года, причем военное руководство Польши было в курсе этого.
Ракета класса «воздух-земля», вероятно, была запущена польскими военными во время учений. Также стало известно, что это была стратегическая авиационная крылатая ракета X-55 российского производства.
Несмотря на то, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что узнал об этом только в конце апреля. командующие национальной армией поспешили сообщить, что докладывали вышестоящему руководству.
«Это особенная боеголовка, она построена в соответствии с российской технологической мыслью из бетона», — рассказал польский чиновник.
Шрот предположил, что боеголовка в такой форме была призвана дезориентировать украинскую противовоздушную оборону, при этом он подчеркнул, что ракета не несла боевой заряд.