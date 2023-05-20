Бойцы ВС РФ уничтожили самоходку «Гвоздика» и минометный расчет ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска за прошедшие сутки поразили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и минометный расчет украинских националистов под Херсоном. Об этом заявил представитель экстренных служб региона.
В комментарии для ТАСС он заявил, что российские военнослужащие уничтожили самоходку противника вблизи Веровки, также ВСУ понесли потери среди личного состава
«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Веровка уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом», — добавил источник.
По его словам, бойцы ВС РФ ликвидировали расчет 120 мм миномета и боекомплект к нему вблизи Качкаровки. Потери Киева состава пять человек личного состава, еще трое были ранены.