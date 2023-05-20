Bloomberg: Бразилия заподозрила Зеленского в подготовке ловушки на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский готовит ловушку на саммите G7, который проходит в Хиросиме. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники в политических кругах Бразилии.
По словам собеседников издания, Зеленский попросил президента латиноамериканской страны Луиса Инасиу Лулу да Силву о встрече в Японии. Глава государства пока не получил подтверждения. Однако бразильский лидер не против встретиться с Зеленским, хотя подозревает его в подготовке ловушки на саммите G7.
Заседание «Большой семерки» проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Там президент Украины встретится с американским коллегой Джо Байденом.