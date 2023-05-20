Bloomberg: Бразилия заподозрила Зеленского в подготовке ловушки на саммите G7

По словам собеседников издания, Зеленский попросил президента латиноамериканской страны Луиса Инасиу Лулу да Силву о встрече в Японии. Глава государства пока не получил подтверждения. Однако бразильский лидер не против встретиться с Зеленским, хотя подозревает его в подготовке ловушки на саммите G7.