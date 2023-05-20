«Купол» не поможет Украине. Кедми объяснил, почему ему жалко американскую армию

А военный эксперт Иван Коновалов отметил, что распиаренный американский Patriot потерпел впечатляющее поражение, так как оказалось, что он не в состоянии защитить от российского гиперзвукового оружия даже сам себя. В итоге для производителя этого ЗРК наступают черные дни, потому что никто больше не захочет его покупать.