«Купол» не поможет Украине. Кедми объяснил, почему ему жалко американскую армию

Система ПВО «Железный купол», которую Украине собираются передать генералы НАТО, способна защитить лишь от примитивных палестинских ракет кустарного производства, а против оружия, которое в рамках спецоперации используют войска РФ, этот комплекс бессилен. Американские же генералы демонстрируют подобными предложениями такую вопиющую некомпетентность, что армию США можно только пожалеть.
Об этом в эфире YouTube-канала «Вальдман-LINE Alexander Waldman» заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, который прокомментировал слова американского генерал-лейтенанта Дэниела Карблера о том, что Украине может быть передана одна батарея системы противоракетной обороны «Железный купол».
«Если это так, то как такой безграмотный с военной точки зрения человек может стоять во главе той военной организации, в которой он состоит? – удивился Кедми. – "Железный купол" абсолютно непригоден для военных действий, непригоден для того вида оружия, которое используется».
«Железный купол», объяснил эксперт, это система противоракетной обороны для баллистических ракет среднего и малого радиуса действия. Но данный комплекс не способен менять траекторию и перехватывать артиллерийские снаряды, планирующие авиабомбы и крылатые ракеты.
«Это "купол" против примитивных ракет из кустарных мастерских в Ливане, – подчеркнул эксперт. – Ни одна армия не купила их — это не защита объектов. И если генерал такое сказал — то жалко американскую армию, хоть до такой степени надо разбираться».
Напомним, ранее военный директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что уничтожение американского зенитного ракетного комплекса Patriot российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» обернулось для Украины не только тяжелым материальным ущербом, но и настоящей моральной катастрофой.
А военный эксперт Иван Коновалов отметил, что распиаренный американский Patriot потерпел впечатляющее поражение, так как оказалось, что он не в состоянии защитить от российского гиперзвукового оружия даже сам себя. В итоге для производителя этого ЗРК наступают черные дни, потому что никто больше не захочет его покупать.